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Губернатор Новосибирской области пообещал защитить интересы авиационного завода

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников пообещал защитить интересы Новосибирского авиационного завода им. Чкалова. Напомним, что вчера стало известно о том, что производство боевых самолетов может прекратиться на Новосибирском авиазаводе из-за сокращения объемов гособоронзаказа, а сборка самолетов будет перенесена на площадку завода в Комсомольске-на-Амуре.

«Мы видим общее снижение государственного заказа для оборонно-промышленных предприятий – причём, не только новосибирских, но и в целом по стране. Первоочередные задачи по переоснащению вооружённых сил выполнены, и сегодня актуально освоение продукции гражданского назначения», сказал он. Губернатор отметил, что еще одной задачей является увеличение экспортных поставок.

«С чем мы категорически не согласимся – это с искусственным перераспределением объемов производства в ущерб нашим новосибирским предприятиям. В этом году мои коллеги по региональному Правительству проделали значительную работу для того, чтобы не допустить искусственных решений в ущерб Новосибирскому авиационному заводу», - сказал Андрей Травников. По его словам, в ближайшее время появится новый контракт на основное изделие новосибирского авиазавода.

Оксана Павлова


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