У нападающего ФК «Краснодар» украли 12 наручных часов

В Ленинский районный суд Краснодара передано для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении ранее судимого 46-летнего уроженца Тимашевска. Он обвиняется в особо крупной краже (ч. 4 ст. 158 УК РФ).

По информации краевой прокуратуры, 6 января этого года обвиняемый на машине приехал в Краснодаре к дому по улице Энгельса, а после залез в окно другого дома и похитил там12 наручных часов. Источники “Ъ-Кубань“ сообщают, что потерпевшим стал один из нападающих ФК «Краснодар».

Похититель задержан. Несколько украденных часов он успел продать, другие спрятал. Его арестовали с перспективой наказания до 10 лет лишения свободы.

Дмитрий Михеенко