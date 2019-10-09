Подрядчик новой сцены МДТ оспорил отказ в иске к Минкультуры

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти зарегистрировал кассационную жалобу компании «Трансепт групп» — подрядчика строительства новой сцены Малого драматического театра «Трансепт групп». Жалоба подана на решение Арбитражного суда, вынесенное в мае текущего года. Тогда суд, напомним, отказал во взыскании с заказчика работ в лице Северо-Западной дирекции Минкультуры РФ 27,18 млн рублей в качестве компенсации за причиненный убыток при простое.

Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.

Ранее суд отказал «Трансепт групп» в иске, так как компания не смогла документально подтвердить простой в работах.

Компания «Трансепт групп» стала подрядчиком по возведению МДТ в марте 2017 года, после того, как заказчик расторг контракт с ООО «Стройсоюз СВ» ценой 2,5 млрд рублей из-за нарушения срока выполнения работ.