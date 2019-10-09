«Уфагормолзавод» планирует вложить в новое производство более 900 млн рублей

ООО «Уфагормолзавод», которое в 2014 году запустило в Уфе молокоперерабатывающий завод мощностью 150 тыс. т в год, планирует новое производство в городе той же мощностью. Вложения в проект оцениваются в 924 млн руб., сообщает минэкономразвитие Башкирии. По данным менеджмента компании, около 740 млн руб. в реализацию проекта готово вложить само предприятие, еще 184 млн планируется привлечь в виде займов. Построить завод владельцы компании рассчитывают за четыре года, окупаемость вложений они проекта оценивают в восемь с половиной лет. Власти Башкирии готовы помочь переработчику с подбором земельного участка для нового производства и предоставить налоговые льготы.

«Уфагормолзавод» выпускает продукцию под брендами «Молочный фермер», «Молочная крепость». По данным портала DairyNews, занимает восьмое место по объему выпуска молочной продукции в Башкирии (около 26 тыс. т в 2018 году). Уставный капитал предприятия — 10 млн руб. 69,5% принадлежит генеральному директору, председателю Молочного союза республики Ильдару Файзуллину, 30,5% — у бывшего совладельца группы «Трилистник» Марата Фаттахова. Чистая прибыль общества в 2018 году, по данным «СПАРК-Интерфакс», составила 146,54 млн руб. при выручке 1,43 млрд руб.

Башкирия является третьим по величине производителем сырого молока в России. В 2018 году в республике произведено около 720 тыс. т молока. При этом совокупная переработка составляет всего около 480 тыс. т. Профицит молока в 2018 году составил 211,2 тыс т.

Майя Иванова