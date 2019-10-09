В Самаре с 10 октября возобновится движение троллейбуса №6 до улицы Грозненской

В Самаре с 10 октября возобновится движение троллейбуса №6 по полноценному маршруту до улицы Грозненской. Об этом сообщает МП «ТТУ» в «Твиттере».

С 1 июля текущего года электротранспорт следовал по укороченному маршруту из-за закрытия движения по ул. Шоссейной. Троллейбусы ехали от Губернского рынка до хлебозавода №3. В период ЧМ-2018 троллейбус №6 следовал по укороченному маршруту от пл. Революции до ул. Грозненская. Это единственный маршрут электротранспорта, связывающий Куйбышевский район с центром Самары.

Андрей Сазонов