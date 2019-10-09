России не добавили конкурентоспособности

Россия сохранила 43-ю строчку рейтинга конкурентоспособности стран по версии Всемирного экономического форума в Давосе (ВЭФ), следует из опубликованного в среду доклада организации. При этом эксперты ВЭФ указали на то, что в большинстве стран рост производительности остается крайне низким, хотя с момента финансового кризиса 2008–2009 годов и прошло уже десять лет.

Мировая экономика не готова к глобальному замедлению роста — десять лет после финансового кризиса 2008–2009 года производительность стагнирует несмотря на беспрецедентные объемы монетарной поддержки — около $10 трлн. Об этом говорится в докладе Всемирного экономического форума в Давосе (ВЭФ), посвященного обновленному рейтингу конкурентоспособности стран. Эти меры помогли предотвратить более глубокую рецессию, но этого недостаточно для повышения производительности, предупреждают в организации, советуя странам развивать инфраструктуру, необходимую для внедрения новых технологий, а также содействовать формированию необходимых навыков.

Всего по 103 критериям, разбитым на 12 блоков была оценена 141 экономика. Блоки включают состояние институтов, инфраструктуры, развитие телекоммуникационных технологий, макроэкономическую стабильность, здравоохранение, навыки, состояние продуктовых рынков, рынка труда, финансовой системы, общий размер рынка, динамичность бизнеса и способность внедрять инновации.

Лидером рейтинга стал Сингапур, набравший 84,8 балла, США же опустились на вторую строчку.

За ними следуют Гонконг, Нидерланды, Швейцария, Япония и Германия. Среди крупных развивающихся стран самая высокая позиция у Китая (28-е место), Саудовская Аравия заняла 36-ю строчку, Мексика — 48-ю, Индонезия — 50-ю, а Индия и Бразилия получили 68-е и 71-е места соответственно.

Место РФ в рейтинге за год не изменилось, страна осталась на 43-й строчке, расположившись между Словакией и Кипром, при этом суммарный бал вырос на 1,1 пункта до 67 (из 100). При этом за год на 12 строчек (плюс 2,5 балла) улучшилась позиция по критерию макроэкономической стабильности — рецессия 2015 года теперь позади, фиксируют авторы доклада. По готовности к внедрению инноваций — плюс 2,2 балла (32-е место), по развитию телекоммуникаций — плюс 4,9 балла (22-е место). Однако по критерию «навыки» РФ потеряла 0,2 балла и опустилась на 54-е место, по развитию финансовой системы у страны лишь 95-е место — в частности, малому и среднему бизнесу стало сложнее получать кредиты, у банков высока доля плохих долгов (107-е место в мире), а фондовый рынок остается недоразвитым по сравнению с размером экономики (51-е место), перечисляется в докладе.

Татьяна Едовина