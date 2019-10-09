Тариф на услугу по обращению с отходами в Курганской области установят к 20 декабря

В Курганской области обоснованный тариф на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами планируют установить к 20 декабря. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Андрей Саркисов на заседании рабочей группы 8 сентября, сообщает пресс-служба правительства Зауралья.

Для подготовки населения к переходу на новую систему обращения с ТКО, перед новым годом жителям региона разошлют «нулевые платежки» с разъяснениями, как и где платить за услугу по обращению с ТКО. По словам Андрея Саркисова, для граждан переход на новую систему обращения с ТКО должен быть максимально прозрачным и понятным.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Курганская область переходит на новую систему обращения с ТКО с 1 января 2020 года. В сентябре был выбран региональный оператор – ООО «Чистый город». В 2019 году регион отказался переходит на новую систем из-за того, что ни с инфраструктурной, ни с финансовой точки зрения не был готов к этому. В частности, у властей вызывали опасения завышенный размер предполагаемого тарифа по сбору и утилизации мусора, а также явные недочеты в схеме обращения с ТКО, которые также повлияли бы на рост платы за услугу по вывозу мусора. Кроме того, в декабре 2018 года правительство Курганской области расторгло соглашение с ООО «Компания “Рифей”» (Тюменская область), которое в апреле того же года было выбрано регоператором.