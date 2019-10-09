Посещаемость торговых центров Екатеринбурга за лето упала на 2,5%

По данным компании Watcom, Shopping Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговой площади) за лето 2019 года в торговых центрах упал на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики фиксировали снижение потребительского интереса к ТЦ и в третьем квартале 2019 года, когда индекс снизился на 2%.

Эксперты компании сообщили, что в целом в Екатеринбурге показатель ведет себя стабильно. «В прошлом году в начале августа и сентября по индексу наблюдался небольшой рост. В этом году выдалось дождливое холодное лето, затем екатеринбуржцы уехали в отпуск, поэтому было зафиксировано небольшое падение. Можно сказать, что Shopping Index вернулся к своему стабильному значению»,— сообщили в компании.

Дарья Соколова