Эдуард Батанов возглавил совет директоров порта «Морской фасад»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов назначен председателем совета директоров АО «Пассажирский порт "Морской фасад"». Такое решение было принято по итогам очередного собрания совета директоров компании, сообщает «Фонтанка.ру».

Также в совет директоров «Морского фасада» помимо господина Батанова вошел председатель комитета государственного финансового контроля Петербурга Александр Жуков. Покинули его, в свою очередь, представитель комитета по инвестициям Андрей Петунов и Игорь Шевчук из комитета государственного финансового контроля.

Напомним, что АО «Пассажирский порт «Морской фасад» на 100% принадлежит Смольному. Ранее в состав его совета директоров в разные годы входили экс-глава комитетов по инвестициям Петербурга Ирина Бабюк, бывший председатель комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев и действующий замглавы КИО Александр Герман.