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Житель Кисловодска пытался взяткой 4,5 млн рублей убедить пристава не сносить самострой

В отношении жителя Кисловодска возбудили уголовное дело за дачу взятки должностному лицу в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ), сообщает пресс-служба УФССП России по Ставропольскому краю.

«За прекращение исполнительного производства о сносе самовольно возведенного объекта недвижимости в Кисловодске должник предложил судебному приставу взятку в виде нескольких нежилых помещений общей стоимостью не менее 4,5 млн руб.»,— говорится в сообщении.

Судебный пристав от взятки отказался и уведомил о предложении отдел противодействия коррупции ведомства, сотрудники которого оперативно передали информацию в полицию. Подозреваемого задержали сотрудники ОМВД России по Кисловодску в момент передачи недвижимости.

Дарья Голякова


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