В Ростовской области в ОНК по правам заключенных вошли 32 человека

Общественная палата РФ опубликовала списки новых составов региональных общественных наблюдательных комиссий (ОНК), осуществляющих контроль за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания. В состав комиссии по Ростовской области вошли 32 человека.

Как отметил секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев, в ряде регионов интерес общественников к работе в ОНК вырос, его слова приводятся на сайте палаты.

Прием документов проходил с 19 июля по 17 сентября. За это время в Общественную палату РФ поступило более 1,1 тыс. заявок от кандидатов, из них признаны соответствующими требованиям законодательства — 962 заявки. Кандидатуры членов ОНК утверждались советом Общественной палаты РФ. В результате конкурса в состав 43 ОНК прошли 700 человек, или 60,6% от общего числа кандидатов

Максимальный состав ОНК из 40 человек сформирован в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Свердловской области. В 22 регионах, где проходило формирование ОНК, численность комиссий увеличилась, в том числе в Ростовской области.

ОНК существуют в России с июня 2008 года, когда был подписан соответствующий закон. Члены ОНК должны наблюдать за работой СИЗО, колоний, тюрем и изоляторов временного содержания. Спустя десять лет в закон внесли ограничения: теперь общественные наблюдатели могут говорить с заключенными только об условиях содержания.

Кристина Федичкина