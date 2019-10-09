В 2020 году в Пермском крае откроют семь новых транспортных маршуртов

В Пермском крае в течение трех лет появятся 15 новых транспортных маршрутов. Такие планы были озвучены на сегодняшнем заседании краевого правительства. Новая сетка уже согласована с экспертами, жителями и главами муниципалитетов. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, в 2020 году в регионе запустят семь новых маршрутов с учtтом потребности населения в медобслуживании:: Кунгур — Октябрьский, Кунгур — Уинское, Кунгур — Суксун, Кунгур — Ашап, Губаха — Гремячинск, Чернушка — Оса, Барда — Оса.

В рамках новой модели в Прикамье модернизируют вокзалы. Глава Прикамья поручил тщательнее проработать развитие пересадочных узлов, так называемых хабов. До конца 2022 года заменят весь подвижной состав на межмуниципальном сообщении. Все это, по данным чиновников, приведет к росту пассажиропотока на 600 тыс. человек.