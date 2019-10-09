Ленинск-Кузнецкий хлебокомбинат потребовали признать банкротом

Арбитражный суд Кемеровской области принял к рассмотрению заявление Федеральной налоговой службы России о признании банкротом ОАО «Ленинск-Кузнецкий хлебокомбинат». Как следует из материалов суда, задолженность хлебокомбината пред государством составила 24,9 млн руб. Судебное заседание состоится в конце октября.

Как следует из данных «СПАРК-Интерфакс», основной владелец хлебокомбината Владимир Журавков — бывший собственник ООО «Альти», развивающего в игорной зоне «Сибирская монета» проект гостинично-развлекательного комплекса с казино Altai Palace.

Выручка хлебокомбината в 2018 году составила 454,2 млн руб., убыток — 39 млн руб.

Оксана Павлова