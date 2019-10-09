09 октября, среда
Войти в профиль
Пермь. Прикамье

Коротко

Новости

все новости

события

Частинский район возглавила председатель земсобрания

На заседании земского собрания Частинского муниципального района депутаты выбирали главу муниципалитета. Народные избранники единогласно поддержали на этот пост спикера земсобрания Светлану Селиванову.

Госпожа Селиванова с 2007 года возглавляет ГКУ "Центр занятости Частинского района". Ранее занимала должности заместителя директора службы занятости населения Частинского района, замначальника районного управления образования. В сентябре 2015 года была избрана спикером земского собрания района.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

приложение

Партнерский проект

интервью

Профиль пользователя