Частинский район возглавила председатель земсобрания

На заседании земского собрания Частинского муниципального района депутаты выбирали главу муниципалитета. Народные избранники единогласно поддержали на этот пост спикера земсобрания Светлану Селиванову.

Госпожа Селиванова с 2007 года возглавляет ГКУ "Центр занятости Частинского района". Ранее занимала должности заместителя директора службы занятости населения Частинского района, замначальника районного управления образования. В сентябре 2015 года была избрана спикером земского собрания района.