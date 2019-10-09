Минздрав заставили обеспечить лекарствами ребенка-инвалида из Татищево

После вмешательства прокуратуры Саратовской области ребенку-инвалиду из Татищевского района было выдано лекарственное средство. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Установлено, что четырехлетняя девочка, родители которой обратились с заявлением в прокуратуру, состоит на диспансерном учете в Татищевской районной больнице в связи с имеющимся у нее заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение отделов головного мозга. Для поддержания стабильного состояния ребенку ежедневно требуется определенное количество лекарственных средств. Райбольница подавала заявки в министерство здравоохранения региона на получение этих препаратов, однако девочка не была ими обеспечена из-за их отсутствия. Родители покупали лекарства за счет своих средств.

В адрес министра здравоохранения Саратовской области было внесено представление.

Марина Ковалева