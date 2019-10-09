Суд отказался снимать судимость с Евгения Маленкина

Сегодня Свердловский облсуд оставил в силе решение Железнодорожного райсуда Екатеринбурга, который не стал снимать судимость с бывшего вице-президента «Города без наркотиков» Евгения Маленкина. «Решение райсуда вступило в законную силу»,— пояснили в облсуде.

Напомним, бывший вице-президент Евгений Маленкин был осужден в 2015 году на четыре года. Его обвиняли в приобретении шпионских устройств и соучастии в фальсификации доказательств преступления. В итоге летом он вышел по УДО.

Подробнее о деле господина Маленкина можно прочитать в материале «Городу без наркотиков» вернули вице-президента»

Алексей Буров