Участок Витебского проспекта в Петербурге отремонтируют

В Петербурге отремонтируют участок Витебского проспекта от Южной окружной железной дороги до Московского шоссе. Протяженность зоны ремонта составляет 1,3 км.

Как сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры, стоимость работ по ремонту проезжей части участка проспекта и тротуара составляет 64,44 млн рублей.

Из-за проведения работ вводятся ограничения движения в поселке Шушары на Витебском проспекте с 9 октября по 13 октября, в ночные часы по 27 октября и далее днем — с 27 октября по 7 ноября.