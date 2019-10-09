Ак Барс Банк запустил вклад с возможностью повысить ставку

Ак Барс Банк запустил рублевый вклад «Я сам?!». Клиенты могут повысить ставку по вкладу до 7,75% годовых — для этого достаточно лишь оплачивать покупки с помощью банковской карты.

Открыть вклад можно на полгода по базовой ставке 6% годовых или на один год по базовой ставке 6,25%. Чтобы повысить ставку, клиентам необходимо расплачиваться за покупки картами Ак Барс Generation, Ак Барс Evolution или Ак Барс Emotion. В зависимости от суммы покупок за месяц ставка по вкладу увеличится на 0,5 — 1,5%.

За покупки на общую сумму до 30 000 рублей в месяц ставка вырастет на 0,5%. Если сумма покупок за месяц составит до 55 000 рублей, то ставка увеличится на 1%. За покупки на сумму от 55 000 рублей в месяц включительно клиенты получат +1,5% к ставке по вкладам.

Проценты по ставкам рассчитываются и выплачиваются на счет банковской карты по итогам каждого месяца и в конце срока вклада.

Минимальная сумма вклада — 10 тысяч рублей, максимальная — 1,5 млн рублей. У клиентов есть возможность пополнять вклад, а также пролонгировать его неограниченное количество раз.

Депозит можно оформить только в отделениях банка.

Узнать подробнее об условиях вклада «Я сам?!» можно на сайте банка.