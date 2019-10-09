Полиция заявила о всплеске банковского мошенничества в Воронежской области

8 октября в Воронежской области было зафиксировано «рекордное» количество банковских мошенничеств, сообщает региональный главу МВД. Полицейский зарегистрировали 12 таких сообщений с ущербом на общую сумму 1,2 млн руб.

Одной из потерпевших, 42-летней жительнице Железнодорожного района, как рассказали в МВД, позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о, что «с ее банковской карты заявительницы происходит средств». Собеседник предложил счет от несанкционированного доступа, сообщив номер каты и защитный код. «После того, как жительница Воронежа сообщила мошеннику данные, с ее счета было списано 220 тыс. руб.»,— сказали в полиции.

Аналогичный звонок получил 38-летний житель Советского района, у которого представившиеся сотрудниками банка мошенники списали с карты 55 тыс. руб.

По всем эпизодам полиция возбудила уголовные дела о мошенничестве (ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ). «Сотрудники МВД проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, и следственных действий, направленных на установление лиц, причастных к совершению данных противоправных действий»,— сказали в ведомстве.

Там также напомнили жителям не сообщать свои личные данные, защитные коды от банковских карт, конфиденциальный пароль для доступа в личный кабинет банка неизвестным людям: «Важно помнить, что настоящие сотрудники банка никогда не спрашивают код от банковской карты, трехзначный секретный код и код авторизации, приходящий в смс-сообщении, а также пароль мобильного приложения банка».

Сергей Калашников