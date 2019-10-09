Новосибирское промпредприятие банкротит кузбасскую шахту

В арбитражный суд Кемеровской области поступило заявление о признании банкротом шахты «Тайлепская», расположенной в Новокузнецком районе, за долг в 64,2 млн руб. Судебное заседание по проверке обоснованности требований заявителя еще не назначено.

В кемеровском арбитраже с 2016 года находятся на рассмотрении еще несколько гражданских исков, участниками которых являются стороны. Как говорится в картотеке дел, в июле 2016 года «Промсервис» обратился к «Тайлепской» с иском о взыскании 31,5 млн руб. задолженности за неполную оплату ответчиком работ по договору подряда от марта 2015 года, выполненных в марте и апреле 2016 года.

Предметом споров стало выполнение работ по выемке, погрузке, транспортировке и размещению горной массы, угля и навалов по проектам: «Инженерная подготовка территории под объекты строительства угольного разреза на участке открытых горных работ «Карачиякский» и «Строительство угольного разреза на участке открытых горных работ «Карачиякский». Шахта «Тайлепская» просила в удовлетворении иска отказать, ссылаясь на ненадлежащее и не в полном объеме выполнение работ заказчиком, и подала встречный иск о взыскании с «Промсервиса» 30,1 млн руб. неосновательного обогащения. В январе 2017 года суд частично удовлетворил требования «Промсервиса» и постановил взыскать с «Тайлепской» 30,99 млн руб., а встречные исковые требования шахты оставил без удовлетворения.

В апреле этого года шахта «Тайлепская» обратилась в арбитражный суд Кемеровской области с исковым заявлением к «Промсервису» о взыскании убытков в размере 59,7 млн руб. Через неделю истец отозвал иск и подал его в новосибирский арбитраж. В мае производство по делу приостанавливалось, в конце сентября оно возобновилось, судебное заседание назначено на середину октября.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Шахта Тайлепская» зарегистрировано в Новокузнецком районе в мае 2003 года. Ведет добычу коксующегося и бурого угля подземным способом. 90% доли в уставном капитале компании принадлежат «ОСР Холдингс Лимитед» (Кипр), 10% — Заире Махачевой. Выручка шахты в 2018 году составила 3 млрд руб., чистая прибыль — 823,1 млн. руб. Годом ранее выручка составляла 2,09 млрд руб. при чистой прибыли в 307,2 млн руб.

В уставном капитале ООО «Промсервиса» 80% — у Павла Киренко (он же владеет 50% в московском ООО «Бурпром»), 20% принадлежит Максиму Гусакову, который является директором московского АО «Бурпроммаш». Выручка предприятия в 2018 году — 1,2 млрд руб, чистая прибыль — 33 млн. руб.

Юрий Зуев