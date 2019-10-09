Экс-директора Донского института сельского хозяйства осудили по делу о кредите в 80 миллионов

Аксайский районный суд Ростовской области приговорил бывшего директора Донского научно-исследовательского института сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук Владимира Зинченко к трем годам условного срока Об этом рассказали „Ъ-Юг“ в пресс-службе суда.

Экс-директора обвиняли по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий» (ч.3 ст.286 УК РФ). Как сказано в обвинительном заключении, обвиняемый в 2012–2013 годах выступил поручителем по кредитным договорам предпринимателей. Бизнесмены не выплатили кредит полностью, поэтому по судебному решению с лицевого счета Донского института сельского хозяйства было списано более 55,4 млн руб.

Кристина Федичкина