Златоустовских чиновников заподозрили в необоснованной трате более 220 млн рублей

Прокуратура Челябинской области поставила вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц администрации Златоуста и муниципальных учреждений из-за необоснованного расходования бюджетных средств.

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, многочисленные нарушения установлены в ходе проверки, проведенной по материалам контрольно-счетной палаты области. Так, в 2013 году за счет целевой субсидии из бюджета муниципальная спортивная школа №5 приобрела нежилое помещение, однако продавец не предоставил документы на госрегистрацию перехода права собственности, фактически незаконно присвоив бюджетные деньги. При этом администрация действенных мер к возврату денег либо истребования имущества в судебном порядке не принимала. В результате спортшкола арендовала спортзал за счет бюджетных средств, потратив в 2016-2019 годах на это более 20 млн руб. Кроме того, в 2016 году при реконструкции лыжного стадиона им. С.И. Ишмуратовой в актах приемки выполненных работ была необоснованно завышена стоимость оборудования на 1,7 млн руб. Также не подтвердились принятые и оплаченные заказчиком (муниципальная спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва №1) объемы работ на сумму более 4,7 млн руб.

«В результате недобросовестных действий должностных лиц администрации и руководства МБУ «Капитальное строительство ЗГО», МКУ «УЖКХ ЗГО» с 2009 по 2015 годы допущены существенные вложения бюджетных средств в 35 объектов незавершенного строительства, строительство которых в перспективе не планируется. Таким образом, бюджетные средства в размере более 200 млн руб. использованы для реализации заведомо неисполнимых проектов, что повлекло причинение особо крупного ущерба бюджету Златоуста»,– сообщает пресс-служба прокуратуры. Материалы проверки направлены в региональное управление Следственного комитета РФ для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, причинившая особо крупный ущерб). Результаты процессуальной проверки находятся на контроле прокуратуры области.