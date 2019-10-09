Заершена апробация сервиса самопроверок «Электронный инспектор»

Работа сервиса самопроверок «Электронный инспектор» получит свое продолжение



Пилотный проект был разработан в региональном министерстве промышленности и предпринимательства в рамках национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости».

«Электронный инспектор» – он-лайн сервис, пользователи которого могут самостоятельно пройти предварительную проверку, выявить нарушение и устранить их до прихода настоящего инспектора. Программа формирует акт проверки, где отображены, как сами нарушения, так и способы их устранения. Возможностей станет больше, по поручению главы региона систему планируют внедрить в область лицензирования образовательной деятельности. Самопроверкой можно будет воспользоваться при зачислении детей в школы и дошкольные учреждения, получении выплат по уходу за ребенком, социальных выплат.

Ранее работу пилотного проекта смогли оценить нижегородские предприниматели. По информации пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области сервисом воспользовались уже семь тысяч бизнесменов.