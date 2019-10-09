ЕСПЧ обязал Россию выплатить ростовской журналистке около € 4 тыс.

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить € 3 тыс.компенсации морального вреда и € 850 компенсации судебных издержек и расходов журналистке из Ростовской области Елене Надтоке, сообщает «Новая газета».

Суд установил, что государство нарушило ее право на свободу выражения мнения, удовлетворив в 2007 году иск к ней и редакции ее газеты «Частная лавочка» от экс-мэра Новочеркасска Анатолия Волкова. Сама госпожа Надтока скончалась в январе этого года на 62 году жизни.

Господин Волков обратился в суд после выхода интервью Надтоки с атаманом Международного Союза общественных объединений «Всевеликое Войско Донское» Николаем Козицыным, опубликованного в «Частной лавочке». Его темой были коррупция и нарушения законодательства чиновниками администрации Новочеркасска. Суд признал интервью порочащими честь и обязал опровергнуть их и выплатить 11 тыс. руб.морального вреда.

В 2016 году ЕСПЧ уже признавал нарушения по дгугому иску господина Волкова к журналистке от 2004 года. Тогда с журналистки взыскали 50 тыс. руб.за статью об экс-главе города в «Вечернем Новочеркасске», в которой присутствовала фраза «воровливый алтайский мужик, занявший удобное высокое кресло».

Дарья Голякова