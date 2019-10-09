Надвинулись тучи на коммуниста

Прокуратура Самарской области проводит проверку достоверности представленных сведений о доходах депутата губернской думы от КПРФ Геннадия Говоркова. Ранее депутат областного парламента Денис Кравчук отказался от мандата после того, как прокуратура выявила не указанные в его декларации дома и земельные участки кадастровой стоимостью в 36 млн руб.

Прокуратура Самарской области проводит проверку достоверности представленных сведений о доходах депутата губернской думы Геннадия Говоркова. Результаты проверки будут готовы на следующей неделе. Об этом “Ъ” сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Я был сегодня (8 октября) в прокуратуре, представил все необходимые документы, подтверждающие мою правоту. У меня нет ни одной единицы техники имущества, ни чего-то другого чего бы я скрывал в декларации. В прокуратуру и в адрес Самарской губернской думы было направлено заявление от Александра Круглова. Это бывший однопартиец, который покинул наши ряды»,– сообщил “Ъ” Геннадий Говорков.

По словам депутата, в заявлении указывалась информация об отсутствии в декларации части квартиры и земельного участка: «В 2014 году мне и моей супруге была подарена доля в квартире в Тольятти. Там нас было четыре человека. Но прокуратура Автозаводского района Тольятти обратилась в суд с требованием признать договор дарения недействительным. Суд удовлетворил это требование, и 9 сентября 2014 года данное решение вступило в силу. Поэтому по решению суда ни я, ни моя супруга не являемся собственниками той подаренной доли. Там мы не прописывались, не регистрировались. С нашей стороны не было допущено никаких правонарушений. Земельный участок у меня был в пригороде Тольятти, я это все декларировал и после продажи в декабре 2016 года уже задекларировал сумму (350 тыс. руб.) за проданный участок».

Прокуратура проверяет декларацию депутата за период, начиная с момента вручения мандата в 2016 году и по 2018 год. «За заявителями стоят определенные граждане, которые рьяно пытаются попасть в ряды партии для того, чтобы заниматься расшатыванием наших рядов изнутри, – рассказал Геннадий Говорков. – Плюс я предполагаю, началась предвыборная гонка к 2021 году. Нужно видимо унизить, облить грязью, чтобы изменилось мнение граждан в отношении меня. Для того, чтобы и в дальнейшем избежать таких заявлений, оскорблений, мною написано заявление во все компетентные органы – прокуратура, МВД – о защите чести и достоинства. Надеюсь, правоохранители вскроют все эти факты. По всей видимости, все это делается в связи с тем, что я какой-то змее наступил на горло».

Геннадий Говорков избран депутатом губдумы 18 сентября 2016 года. Он является заместителем председателя комитета по культуре, спорту и молодежной политике и членом комитета по транспорту, автодорогам, информационным технологиям и связи. Депутат является членом партии «КПРФ», входит в состав фракции «КПРФ» в губдуме. Ранее с 1992 по 2002 годы работал на АО «АвтоВАЗ», затем в ООО «Комфорт Строй» Тольятти. С 2010 по 2011 годы был заместителем председателя комитета, начальником управления по организации размещения заказов комитета по управлению государственным имуществом Новгородской области, с 2011 года был помощником депутата Госдумы РФ Леонида Калашникова.

В начале недели депутат губернской думы от партии «Единая Россия» Денис Кравчук объявил о сложении полномочий по собственному желанию после того как прокуратура выявила недостоверные сведения в декларации. Прокурорскую проверку инициировал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Надзорный орган установил, что в собственности Дениса Кравчука есть два земельных участка каждый площадью по 600 кв.м., два дома площадью 363,1 кв.м. и 47,4 кв.м. Кадастровая стоимость всех объектов составила 36,2 млн руб. При этом в декларации за 2016 и 2017 годы депутат не отразил сведения об этих объектах, эта информация указана в сведениях о доходах за 2018 год. Прокуратура потребовала организовать проверку комиссией губдумы по вопросам депутатской этики и информационной политике достоверности сведений о доходах депутата. Комиссия по этике состоялась 7 октября, однако депутат написал заявление раньше, поэтому представление не стали рассматривать, а просто приняли к сведению.

Руководитель фракции «Единая Россия» в губдуме Александр Живайкин пояснил “Ъ”, что заявление депутата о сложении полномочий будет рассмотрено на очередном заседании думы 29 октября: «После этого начнутся консультации и выработка единого мнения через президиум реготделения и решением политсовета партии “ЕР” будет рекомендована кандидатура на вхождение в губернскую думу из числа кандидатов, которые находились в списке во время выборов. После этого политсовет партии рекомендует кандидатуру на утверждение и отправит информацию в облизбирком для утверждения. Если все произойдет оперативно, то теоретически все может произойти в конце ноября».

Алена Смирнова