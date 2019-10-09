Глава Адыгеи обозначил ключевые задачи в сотрудничестве с адыгской диаспорой Турции

Сегодня на площадке Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований им. Т. Керашева (АРИГИ) Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел встречу с руководителем КАФФЕД (Федерация кавказских ассоциаций Турции) Йылдыз Шекерджи, председателем КАФИАД (Бизнес-ассоциация Турции) Юсуфом Таймазом и представителем ДЕИК (Комитет внешнеэкономических связей Турции) Тураном Акыном.

Во встрече также приняли участие: заместитель премьер-министра РА Вячеслав Сапиев, руководитель Администрации Главы РА и КМ РА Владимир Свеженец, директор АРИГИ Адам Тлеуж, руководители республиканских министерств и ведомств, курирующих экономику, туризм и национальные отношения.

Глава Адыгеи отметил, что в рамках российско-турецкого сотрудничества республика готова к тесному взаимодействию с адыгской диаспорой Турции в деловой, культурной и образовательной сфере.

«В ходе визита официальной делегации Адыгеи в Турцию мы презентовали экономический потенциал и экспортные возможности региона. Во многом перспективы сотрудничества связаны с производством, переработкой и выводом на рынки Турции сельскохозяйственной продукции: адыгейского сыра, риса, пшеницы, продукции садоводства и перерабатывающей отрасли. Сегодня наша главная задача – свести друг с другом бизнес-структуры для создания совместных проектов. Так же мы заинтересованы в возможностях турецкой стороны в строительной сфере, гостиничном бизнесе и развитии въездного туризма», - подчеркнул Мурат Кумпилов.

В свою очередь, руководители КАФФЕД, КАФИАД и ДЕИК отметили, что визит делегации Адыгеи в Турцию имел важное значение для адыгской диаспоры. Было подчеркнуто, что власти Турции убедились в необходимости налаживания связей с Адыгеей в качестве значимого канала для выстраивания долгосрочных и взаимовыгодных отношений с Россией. И сегодняшняя встреча является ещё одним шагом для наращивания плодотворного сотрудничества.

В продолжение диалога Глава Адыгеи подчеркнул необходимость системной работы по реализации конкретных проектов по итогам визита. Участники встречи обозначили широкий круг вопросов по отраслевым направлениям. В том числе, по использованию гибкой налоговой политики в отношении инвесторов, созданию совместных предприятий в сфере туризма, гостиничного бизнеса, индустриальных парков, деревообработки, сельхозпроизводства, а также в образовании и культурном обмене.

На встрече руководство министерства экономического развития РА представило инвестиционные предложения региона. Руководителем республики поручено выработать единые подходы к развитию общих бизнес-процессов с турецкой стороной.

Участники встречи отдельно обсудили вопросы по сохранению и изучению адыгского языка. Были отмечены итоги работы проектного офиса, который на сегодняшний он занят переводом мультфильмов, записью адыгских сказок, организацией языковых курсов и лингвистического лагеря для детей. В следующем году к языковым проектам планируется подключить детей и молодежь из Турции и Иордании, а также организовать онлайн консультаций для учителей адыгского языка.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что по итогам встречи необходимо создать двустороннюю рабочую группу, которая сформирует конкретные предложения по каждому направлению сотрудничества. Кроме того, была отмечена важность расширения делового партнерства для эффективного взаимодействия в долгосрочной перспективе.