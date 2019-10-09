Руководство «Уралбройлера» получило представление прокурора из-за нашествия мух

Прокуратура Аргаяшского района установила, что ЗАО «Уралбройлер» все лето не следил за своим пометохранилищем в Камышевском сельском поселении. Из-за бездействия предприятия на территории склада массово расплодились синатропные мухи, они разлетелись по соседним населенным пунктам. В отношении руководства предприятия возбуждены административные дела, сообщает пресс-служба надзорного ведомства

Прокурорская проверка установила, что ЗАО «Уралбройлер» складирует куриный помет на территории Камышевского сельского поселения без проведения термической обработки и необходимого обеззараживания. Минувшим летом предприятие не предприняло никаких мер для уничтожения расплодившихся насекомых. Кроме того, «Уралбройлер» производит удобрения на основе куриного помета и свиного навоза без соответствующих разрешений.

Главе Камышевского сельского населения внесено прокурорское представление за то, что он допустил нарушения экологического законодательства на своей территории. В отношении руководства ЗАО «Уралбройлер» возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 10.6 9 (нарушение правил карантина животных), ст. 8.3 (нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами) КоАП РФ. Генеральному директору ЗАО «Уралбройлер» внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства.