Объем выданных МФО Удмуртии займов в июне-августе сократился на 5,9%

В июне-августе 2019 года микрофинансовые организации (МФО) Удмуртии выдали 19,5 тыс. займов. Это на 5,9% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ). Общее количество займов, выданных МФО в июне-августе 2019 года по всей России, составило 4,27 млн. ед., что меньше значения лета 2018 года на 8,3%.

За обозначенный период наибольшее снижение числа выданных МФО займов отметили в Кемеровской области, Алтайском крае, Волгоградской, Новосибирской и Иркутской областях — оно составило 20,5%, 17,2%, 16,8%, 15,9% и 15,4% соответственно. Наибольший рост выдачи зафиксировали в Ставропольском крае, Московской и Челябинской областях — он составил 11,1%, 6% и 4,9%. Исследование проводилось среди 30 регионов-лидеров по указанному виду кредитования.

«Стоит отметить, что сокращение количества выданных займов в самом массовом сегменте (займы до зарплаты) происходит на фоне общего снижения рентабельности микрофинансового бизнеса. Многие МФО уже не так активно предоставляют совсем небольшие займы новым заемщикам, а, скорее, стараются кредитовать уже проверенных клиентов, которым можно делегировать займы на суммы свыше 10 тыс. руб. По нашему мнению, основной причиной снижения рентабельности микрокредитования, прежде всего, являются мероприятия Банка России по охлаждению микрофинансового рынка, в том числе по ограничению стоимости микрозаймов»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.