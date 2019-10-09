Депутаты ЗакСа Петербурга поддержали запрет на посещение квестов детьми до 14 лет

Депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли в первом чтении законопроект о запрете на посещение квест-румов детьми не достигшими 14 лет.

Инициатива принадлежит городским парламентариям Денису Четырбоку и Александру Ходосоку. Они считают, что нахождение в закрытом помещении, из которого можно выбраться только «посредством применения своих умственных и творческих способностей», может принести вред здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию несовершеннолетних. Депутаты также планируют прописать правила безопасности, которым предприятия должны отвечать, чтобы проводить квесты.

Как пояснил один из авторов законопроекта, господин Четырбок, дети не всегда могут предвидеть последствия своих действий. «Мы хотим, чтобы такие развлечения проводились в рамках закона и были безопасными для всех участников»,— заявил депутат.

Олег Дилимбетов