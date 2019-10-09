ЛДПР передала вакантный мандат в Курултае Башкирии сотруднику ЧОП «Фараон»

Центризбирком Башкирии передал вакантный мандат депутата Курултая, который сдала в сентябре Айгуль Ханафина — помощница депутата Госдумы от ЛДПР Ивана Сухарева, менеджеру частного охранного агентства «Фараон» Максиму Власенко. Решение о передаче мандата было принято Высшим советом партии.

Максим Власенко родился в мае 1976 года. Окончил московский Институт экономических преобразований и управления рынком. Когда он баллотировался в Курултай в сентябре 2018 года, имел статус временно неработающего.

Ирина Самойлова