Cartier выпустили серию мини-фильмов, рассказывающих о становлении стиля марки в ХХ веке

Ювелирный дом Cartier исследует истоки происхождения своего ювелирного стиля в серии коротких фильмов. Первые эпизоды L'Odyssee de Cartier посвящены Парижу, Великобритании, России и Востоку. Королевские дворы, флора и фауна, знаковые вещи, важные клиенты — об истории ХХ века рассказывает французский актер Эдуард Баэр.

«Серия "L'Odyssee de Cartier" затрагивает самое сердце стиля Cartier и наглядно демонстрирует, что именно делает наш узнаваемый стиль современным, как никогда,— говорит Арно Каррез, международный директор по маркетингу Cartier,— Эти короткометражки позволят нам в первый раз поделиться глубиной и разнообразием нашей культуры с широкой публикой. При этом каждый из пяти эпизодов рисует особую картину впечатлений».

Серия «Jeanne Toussaint, la Panthere» — это портрет женщины-дизайнера, первого директора креативной студии Cartier, которая провела революцию в современной ей ювелирной индустрии и создала образ пантеры, который сегодня является одним из самых узнаваемых символов дома.

«Cartier & the British touch» рассказывает о Лондоне и одном из главных «храмов» бренда, бутике на Нью-Бонд-стрит. В «Cartier and the Russian influences» идет повествование о путешествии Пьера Картье в Санкт-Петербург и его увлечении славянским фольклором, императорскими тиарами, «Русскими балетами». Серия «Cartier and the road to the East» посвящена страстным коллекционерам искусства, обнаружившим регион Персидского залива с его редкими жемчужинами. Пятой серией станет фильм «Cartier and the Chinese influences», в которой речь пойдет о дальневосточных химерах, драконах, перламутре и лаковой миниатюре.