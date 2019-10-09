Военнослужащий осужден за убийство жителя Сочи

Южный окружной военный суд (Ростов-на-Дону) вынес приговора рядовому Никите Чугунову, который проходил службу в одной из воинских частей Сочи, сообщила пресс-служба суда. За совершение убийства и разбоя молодой человек осужден на 18 лет колонии строгого режима.

По данным суда, в августе 2018 года Никита Чугунов в Сочи совершил нападение на своего знакомого, чтобы завладеть его автомобилем. Военнослужащий нанес потерпевшему несколько ударов ножом, после чего перенес тело из автомобиля к расположенной поблизости свалке, положил на него автомобильные шины, а также документы и предметы одежды, и попытался сжечь. После этого подсудимый завладел автомобилем и другим имуществом, находящимся в нем, уточнили в суде. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционный военный суд.

Анна Перова, Краснодар