ФНС: Официальные доходы жителей Татарстана не покрывают все их расходы

Превышение расходов над доходами зафиксировано во многих регионах России, несмотря на закредитованность населения. В частности, в Татарстане в 2017 году этот показатель составил 44,8% или 458 млрд руб. Об этом на совещании в Саратове рассказала замглавы ФНС России Светлана Бондарчук, передает пресс-служба ведомства.

По ее словам, в большей части субъектов РФ «обеление экономики идет медленными темпами, несмотря на разработанные и утвержденные программы экономического развития региона, планы повышения доходов региональных бюджетов и работу комиссии по легализации налоговой базы по НДФЛ».

Госпожа Бондарчук добавила, что темпы поступления налогов на доход физлиц в стране отстают от темпов поступления других налогов. Данная ситуация наблюдается не только на малых и средних предприятиях, но и в крупных компаниях с числом работников более 2,5 тыс. человек. Это означает, что большинство граждан получает «серую» зарплату и не работает на развитие экономики регионов. «Задача, которая стоит перед налоговыми органами, а также региональными и федеральными властями - совместными усилиями переломить этот негативный тренд», — сказала замглавы ФНС РФ.

"Ъ-Казань"