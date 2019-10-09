IХ Международный музыкальный фестиваль «Петербургские набережные»

Всемирно известные дирижеры и оперные солисты, прославленные инструменталисты и музыкальные коллективы сойдутся в афише мероприятия, главная особенность которого заключается в синергизме архитектуры и музыки благодаря выступлениям звезд первой величины в роскошных залах дворцов и особняков.

Музыка композиторов Возрождения, барокко и классицизма ориентировалась на архитектурную конструкцию. Возводились звуковые платформы, колонны, элементы декора — словно по строительной вертикали сооружалось музыкальное произведение. Точно так же, по идеальной вертикали, выстроен фестиваль «Петербургские набережные»-2019, пространствами и декорациями которого на этот раз станут Гербовый зал и Большой итальянский просвет Государственного Эрмитажа, Михайловский замок, Екатерининский и Константиновский дворцы.

Нынешний фестиваль пройдет под девизом «Новые музыкальные имена и воскрешенные шедевры». С большим тщанием собрана художественная программа, очередной шаг в развитии смотра, взявшегося знакомить петербургскую публику с тенденциями исполнительского искусства, новыми выдающимися интерпретациями и возвращать к жизни забытые гениальные сочинения.

Торжественное открытие планируется на 2 ноября 2019 года в историческом здании Священного Синода, ныне Президентской библиотеке (Английская набережная). В концерте под названием Omaggio a Renata Tebaldi ожидается выступление знаменитой итальянской певицы Кьяры Таиджи (сопрано), единственной ученицы легендарной Тебальди, и новой звезды российского оперного театра Владимира Дмитрука (тенор), прозвучат пользующиеся зрительским успехом арии из итальянских и российских опер.

Присутствие в программе нынешнего фестиваля известного израильского дирижера Даниэля Орена, руководителя Израильской оперы, и симфонического оркестра Силезской филармонии (Польша) сулит неординарное прочтение творений Вебера, Лало и Бизе, а также — редко исполняемой Messa Di Gloria Пуччини, масштабного полотна для хора, солистов и оркестра. Молодые дарования — солисты Адам Гуцериев (фортепиано) и Дали Гуцериева (виолончель), вызывающие живейший интерес критики и жюри Международных фестивалей техничностью игры и тонким пониманием авторского замысла,— оживят своим творческим присутствием ауру парадных залов Эрмитажа и Екатерининского дворца.

В продолжение знакомства с виртуозами мирового исполнительского искусства XXI века, торжеством музыкальной дерзости обещает стать концерт «Скрипка Страдивари в Константиновском». Творения Сибелиуса, Моцарта, Паганини, Сен-Санса, Чайковского, Дворжака будут отданы на откуп одному из самых ярких исполнителей мировой музыкальной сцены, скрипачу Кевину Жу (США), самому молодому в истории лауреату конкурса Иегуди Менухина, одному из немногих, кто может позволить себе играть на лучших в мире инструментах, таких как скрипки Страдивари, и Джузеппе Нова, названному в прессе на родине «золотой флейтой Италии».

Обогащают в этом году исполнительскую палитру фестиваля музыканты Нунция Сантодирокко (сопрано, Италия), Альберто Нонес (фортепиано, Италия), представляющие традицию исполнения старинных итальянских композиторов. В особняке Румянцева на Английской набережной впервые в России прозвучат величайшие произведения, рожденные на берегах Тибра: «L’Infinito» — песни для сопрано и фортепиано Чимары.

В музыкальную речь «Петербургских набережных» вплетается гитара: один из самых известных гитаристов мира, Франческо Будзурро, выступит в новом пространстве фестиваля, особняке Сухозанета на Невском проспекте, даруя истинным поклонникам смелые звуковые эксперименты и выявляя неожиданные выразительные средства инструмента. В концерте примут участие незаурядные петербургские музыканты: лауреаты Международных конкурсов Юрий Полосьмаков, Дмитрий Савин, камерный оркестр Klever orchestra, вместе они исполнят Рапсодию Рахманинова, джазовую сюиту Цфасмана, Аранхуэсский концерт Родриго, Libertango Пьяццоллы, фантазии на темы испанских песен и песен группы The Beatles.

Неизбежно предвкушения зрителей будут связаны с предновогодним концертом великого музыканта саксофониста Федерико Мондельчи и его Итальянского оркестра саксофонов в Георгиевском зале Михайловского замка.

Художественный руководитель фестиваля — Мария Сафарьянц, заслуженная артистка России.