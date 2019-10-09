Вопрос строительства Ледового дворца на Стрелке согласован с Нижегородской епархией Жители района жалуются на музыкальные шоу и автогонки, мешающие молиться в кафедральном соборе.

Вопрос строительства Ледового дворца на Стрелке согласован с Нижегородской епархией.

Об этом на общественных слушаниях заявил главный архитектор Нижегородской области Сергей Попов.

На слушаниях, состоявшихся в администрации Канавинского района, одна из жительниц Антонина Петровна пожаловалась, что, когда в храме идет молебен, на стадионе врубают поп-музыку, а между храмом и стадионом мечутся машины, которые сжигают шины. По ее мнению, поддержанному другими участниками слушаний, нельзя совмещать такие объекты на одной маленькой площадке.

В ответ Попов сообщил, что разрабатывается концепция дальнейшего развития территории Стрелки, что строительством Ледового дворца ничего не закончится, и будет достаточно много разных точек притяжения. По словам главного архитектора области, с епархией этот вопрос согласован, и митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий «участвовал на всех уровнях принятия решений».

Напомним, что участники слушаний задали вопросы и выразили сомнения в целесообразности возведения нового крупного спортивного объекта на Стрелке. В частности, участвовавшая в общественных слушаниях архитектурный критик Марина Игнатушко высказалась против строительства здесь Ледовой арены на Стрелке, поскольку эта территория имеет высочайшую культурную и историческую ценность.