Автомобили в Ижевске подешевели за год на 4,5%

По итогам третьего квартала 2019 года средняя цена автомобиля в Ижевске составила 394 тыс. руб. Это на 4,5% меньше показателя третьего квартала прошлого года, сообщает пресс-служба сервиса «Авито». Средняя цена автомобиля в России при этом составляет 369,7 тыс. руб., что на 1,1% меньше, чем годом ранее.

Самыми востребованными марками автомобилей в Ижевске стали ВАЗ, Chevrolet, Daewoo, Hyundai и Ford — на них приходится 34,9%, 6,7%, 6,2%, 5,4% и 4,5% от общих продаж. Средняя стоимость машин обозначенных брендов составляет 183 тыс. руб., 269 тыс. руб., 111 тыс. руб., 463 тыс. руб. и 347 тыс. руб. соответственно. Самыми популярными автомобилями стали ВАЗ-2114, Lada Kalina, Lada Granta, Daewoo Nexia и Lada Priora. Их средняя стоимость составляет 102 тыс. руб., 211 тыс. руб., 270 тыс. руб., 102 тыс. руб. и 191 тыс. руб.