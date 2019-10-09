Рост валового регионального продукта в Прикамье может превысить 3% в год

Рост валового регионального продукта (ВРП) в Пермском крае может составить от 1,6 до 3,4% ежегодно до 2024 года. Такие цифры приводятся на сайте министерства экономического развития и инвестиций Пермского края. Главным фактором экономического роста в министерстве считают рост инвестиций в основной капитал: в ближайшие шесть лет компании региона намерены реализовать инвестпроекты на общую сумму 1,5 трлн руб.

В рейтинге регионов Министерства экономического развития РФ по прогнозному росту ВРП Минэкономразвития РФ Пермский край находится в числе регионов с невысоким ростом ВРП. В краевом минэкономразвития не согласились с такой позицией Пермского края в федеральном рейтинге, пояснив, что анализ данных федерального Минэка основывался на сравнении данных, которые сравнивать нельзя.