Депутаты Кудымкара не смогли выбрать главу

Депутаты думы Кудымкарского городского округа не смогли выбрать главу муниципалитета. По результатам конкурсного отбора, народным избранникам были предложены два кандидата: директор Кудымкарского медицинского училища Леонид Ковалев и начальник управления краевого минсоцразвития по Коми-Пермяцкому округу Сергей Старатович. По данным “Ъ-Прикамье”, по итогам тайного голосования, господина Ковалева поддержали семь человек, еще семь депутатов испортили бюллетени. За господина Старатовича никто не проголосовал. После этого голосование было объявлено повторно, но результат не изменился. Новый конкурс по отбору главы городского округа назначен на 5 декабря.

Как ранее сообщал “Ъ-Прикамье”, господин Старатович и действующий глава Кудымкара Иван Механошин по итогам конкурсных испытаний набрали одинаковое количество баллов. Однако председатель конкурсной комиссии — глава администрации губернатора Леонид Политов воспользовался правом решающего голоса и отдал предпочтение Сергею Старатовичу. Собеседники “Ъ-Прикамье” предполагали, что депутаты, близкие к господину Механошину, могут сорвать заседание думы. Источники, близкие к краевым властям, считали такой вариант маловероятным.