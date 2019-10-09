Утверждены проекты планировки центральных районов Перми

Администрация Перми утвердила проекты планировки и межевания территории в Дзержинском, Ленинском и Свердловском районах. Как сообщает РБК-Пермь, изменения касаются улиц Ленина, Крисанова, Петропавловской, Советской, Островского и Комсомольского проспекта. Предполагается, что реконструкция объектов должна завершиться до начала празднования 300-летия Перми.

Среди планирующихся изменений указаны следующие.

От здания по ул. Ленина, 88, до ул. Крисанова по четной стороне улицы предполагается устройство второстепенного проезда и тротуаров.

На ул. Крисанова от ул. Пушкина до ул. Петропавловской — благоустройство, создание второй полосы движения, устройство выделенной трамвайной линии и остановочных пунктов по центру улицы, выделение полос движения для велосипедистов, автостоянки.

От ул. Ленина до ул. Петропавловской (вдоль знания по ул. Ленина, 53) — устройство улицы смешанного использования.

От ул. Ленина до ул. Пермской (вдоль здания по ул. Ленина, 72б) — устройство проезжей части, создание второй полосы движения, устройство тротуаров, стоянок, освещения.

На пересечении ул. Попова и ул. Петропавловской — организация приоритета движению общественного транспорта, дорожная разметка. Устройство проезда к объектам недвижимости на среднем уровне Слудской горки.

На ул. Советской от Тополевого переулка до Комсомольского проспекта — переустройство проезжей части, создание новой полосы движения с дополнительной полосой перед перекрестком, тротуаров, дождевой канализации, освещения, посадка деревьев.

На Комсомольском проспекте:

от ул. Ленина до ул. Екатерининской по нечетной стороне — устройство второстепенного проезда, бульвара, тротуаров;

перед зданием «Промстройпроекта» — устройство малого общественного пространства;

перед зданием Пермского строительного колледжа — устройство малого общественного пространства.

Комсомольская площадь — переустройство площади, входной части бульвара по Комсомольскому проспекту.

Ул. Николая Островского на участке от ул. Тимирязева до ул. Белинского — устройство проезжей части, бокового проезда, бульвара, газонов с посадкой деревьев, тротуаров, освещения.

Полностью с документом можно ознакомиться на сайте мэрии.