В Ростовской области огласят приговор подозреваемому в шпионаже на украинскую разведку

Ростовский областной суд сегодня огласит приговор жителю Чертково Ростовской области Владимиру Моргунову, обвиняемому в государственной измене (ст.275 УК РФ), сообщает пресс-служба УФСБ России по регмону.

Господина Моргунова задержали в ноябре прошлого года. В ходе обыскау него дома обнаружили 10 коробок из-под телефонов, многочисленные сим-карты, а также два паспорта на его имя – российский и украинский.

Оперативники установили, что подсудимый передавал информацию сотруднику иностранной спецслужбы лично, встречаясь в обусловленных местах на украинской стороне, договорившись о встрече по телефону.

«Зарубежную разведку интересовала ситуация в различных сферах экономики, общественно-политической жизни приграничного Чертковского района, а также информация в отношении дислокации военной техники в приграничье, силах и средствах задействованных в обеспечении охраны Государственной границы РФ»,— говорится в сообщении.

В ходе следствия господин Моргунов согласился с предъявленными ему обвинениями и избрал особый порядок принятия судебного решения.

Дарья Голякова