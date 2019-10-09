Полицейских заподозрили в применении пыток в отношении задержанного

В Саратовской области Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении троих сотрудников полиции, которые, предположительно, пытали подозреваемого в хищениях 31-летнего мужчину.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области, уголовное дело возбуждено по факту превышения должностных полномочий, совершенное с применением насилия или угрозой его применения (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, вечером 24 сентября этого года трое сотрудников МО МВД России «Саратовский» применили насили в отношении доставленного в отделении мужчины. По данным „Ъ“, полицейские прижигали мужчине ягодицы утюгом.

Действия сотрудников полиции выявлены сотрудниками собственной безопасности ГУ МВД России по Саратовской области. Они задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Сергей Петунин