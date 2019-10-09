На Кубани могут запустить первое в России производство богемского стекла

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время поездки в Чехию обсудил перспективы расширения производства чешской стекольной компании Crystalex, которая владеет цехом по декорированию богемского стекла в городе Тихорецке, сообщила пресс-служба администрации края.

Единственный в России цех по декорированию богемского стекла в Тихорецке в год выпускает порядка 300 тыс. изделий. Глава края и руководство компании Crystalex выразили заинтересованность в создании на базе цеха в Тихорецке производства полного цикла, которое станет первым в России. Владимир Ильин, член наблюдательного совета компании, отметил, что компания готова рассмотреть разные варианты ведения бизнеса на Кубани, сообщила пресс-служба краевой администрации.

Анна Перова, Краснодар