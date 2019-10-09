Burger King откроется в воронежском кинотеатре «Пролетарий»

Фастфуд Burger King может открыться в воронежском кинотеатре «Пролетарий», сообщил его директор Николай Шалыгин на своей странице в Facebook. По его словам, договор аренды был подписан 7 октября.

Господин Шалыгин рассказал, что Burger King займет большую часть фойе первого этажа кинотеатра. «Переговоры с сетью велись полгода. Благодаря появлению арендатора мы получили возможность инвестировать в обновление самого кинотеатра»,— сказал его директор.

Напомним, модернизации кинотеатра предшествовал на данный момент урегулированный конфликт соучредителей управлявшей им компании ООО «Синема Игоря Бармина и Николая Кабанова. Его апогеем стало противостояние двух ЧОПов с участием полиции зимой 2018 года.

Подробнее об этом — в материале “Ъ-Черноземье” «В "Пролетарии" прошел показ касок».

Сергей Калашников