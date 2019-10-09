Дело о краже у нападающего ФК «Краснодар» дорогих часов направлено в суд

Ранее судимый уроженец города Тимашевска предстанет перед судом за кражу двенадцати наручных часов на общую сумму 23 млн руб. из дома нападающего ФК «Краснодар» Ари, сообщила прокуратура края. Среди похищенных были часы, подаренные футболисту руководством ФК «Краснодар» и ФК «Локомотив».

По версии следствия, 6 января 2019 года мужчина подъехал на автомобиле к дому, где живет футболист Ари, где в этот момент никого не было, проник в дом через окно и вынес коллекцию дорогостоящих часов. На момент задержания несколько часов злоумышленник успел продать, остальные спрятал в подвале заброшенного строения неподалеку от своего дома. За совершение кражи в особо крупном размере мужчине грозит тюремный срок до 10 лет.

Анна Перова, Краснодар