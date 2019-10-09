ФСБ разоблачила действовавшую в Татарстане благотворительную организацию ИГ

Правоохранительные органы разоблачили благотворительную организацию ИГ (запрещена в РФ), действовавшую на территории девяти российских регионов, в том числе и Татарстана, говорится в сообщении центра общественных связей ФСБ. В ее состав входили свыше 100 человек.

Помимо Татарстана группа вела деятельность на территории Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской республик, Ингушетии, Москвы и Санкт-Петербурга, Краснодарского и Ставропольского краев, а также Тюменской области. Члены группы занимались финансированием запрещенных в России террористических организаций «Имарат Кавказ» и «Исламское государство». Под видом благотворительности им удалось собрать свыше 6 млн руб. Деньги были переведены за рубеж для совершения терактов на территории Сирии.

Среди членов благотворительной организации оказались участники вооруженного нападения в 2005 году на Нальчик, которое организовал террорист Шамиль Басаев.

"Ъ-Казань"