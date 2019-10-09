В ОЭЗ «Тольятти» запустили новое производство

Фото: Правительство Самарской области

Запуск нового производства в особой экономической зоне «Тольятти» состоялся во вторник. Предприятие займется развитием химической отрасли. Об этом сообщает правительство Самарской области.

«На предприятии может производиться широкий ассортимент продукции для различных отраслей: автомобильной, железнодорожной, энергетической, промышленного строительства, судостроения и авиа- и ракетостроения, а также продукция общего назначения»,– говорится в сообщении.

Речь идет о производстве компании «ПМ-Композит». Предприятие занимается разработкой и выпуском изделий из композитных материалов по технологиям SMC (горячее прессование), RTM и полимербетонного литья.

Старт строительству завода в ОЭЗ «Тольятти» был дан в 2017 году. Весной текущего года было запущено тестовое производство.

Георгий Портнов