На Ставрополье задержали банду телефонных мошенников

Полицейские Ставропольского края задержали пять человек, подозреваемых в телефонном мошенничестве (ч.4 ст.159), сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным оперативников, неустановленный гражданин и один из задержанных создали организованную группу для совершения противоправных деяний, в которую вовлекли четырех участников.

«Звонари» обзванивали жителей Ставропольского края, представлялись сотрудниками службы безопасности банка и сообщали, что с их счетов незаконно списали деньги. Обманом они убеждали людей назвать им пин-коды или перечислить определенную сумму якобы на счет резервной ячейки. Полученные деньги «звонари» переводили троим «обнальщикам», которые обменивали их на криптовалюту. Затем незаконный доход переправлялся одному из организаторов.

Реализовав оперативно-розыскные мероприятия, сотрудники Управления уголовного розыска краевого Главка при силовой поддержке Росгвардии задержали участников организованной группы на съемных и конспиративных квартирах в Уфе, а также установили возможных свидетелей в Калуге, Нижнем Новгороде и Коми.

В ходе обысков по местам временного проживания фигурантов оперативники обнаружили банковские карты, мобильные телефоны, сим-карты и часть похищенных денег.Следствие установило причастность задержанных к семи фактам мошенничества. В общей сложности потерпевшие лишились порядка 350 тыс. руб.

Один из организаторов группы и два ее участника заключены под стражу, двоим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Дарья Голякова