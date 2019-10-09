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Прокуратура Зауралья проверяет подпольный крематорий в Кургане

Курганская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по факту несанкционированного хранения опасных медицинских отходов на заброшенном складе по ул. Омская в региональном центре. К проверочным мероприятиям привлечены специалисты управления Роспотребнадзора по региону и полиции, сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

«С учетом имеющейся реальной угрозы причинения вреда людям и окружающей среде специалистами принимаются все необходимые меры для устранения возможных последствий совершенного правонарушения и не допущения возникновения инфекционных заболеваний людей и животных»,– сообщает прокуратура.

Об обнаружении склада, где хранились и утилизировались в печах опасные медицинские отходы, включая фрагменты человеческих тел, а также трупы животных, ранее сообщал Znak.com.

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