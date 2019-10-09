Аркадий Чернецкий вошел в градсовет при губернаторе Свердловской области

Член Совета Федерации и экс-мэр Екатеринбурга (занимал должность с 1992 по 2010 годы) Аркадий Чернецкин и глава городского департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Алексей Храмов вошли в состав архитектурно-градостроительного совета при губернаторе Свердловской области. Соответствующий указ, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, подписал исполняющий обязанности главы региона Алексей Орлов.

Архитектурно-градостроительный совет был создан в 2016 году. В него вошли около 30 чиновников и архитекторов. В функционал членов совета входит оценка проектов, предлагаемых для реализации на территории области, подготовка рекомендаций свердловскому министерству строительства для принятия решений, а также сохранение объектов культурного наследия.

Анастасия Реутова