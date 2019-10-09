В Новосибирской области горят 6 тысяч гектаров леса

В Новосибирской области значительно ухудшилась пожароопасная обстановка, общая площадь лесных пожаров составляет свыше 6 тыс. га. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России, где состоялось внеплановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасательного ведомства, самая неблагополучная обстановка с природными пожарами сложилась в Барабинском, Карасукском, Коченевском, Куйбышевском, Сузунском и Чулымском районах. «Переходы возгораний с земель сельхозназначений остается основной причиной возникновения лесных пожаров. С началом осенних полевых работ 2019 года было запрещено проведение сельскохозяйственных палов, однако, они по-прежнему имели место. На сегодняшний день по данной причине возникло 244 лесных пожара»,— сказал на заседании комиссии по ЧС министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко.

Константин Воронов